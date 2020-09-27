«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 3-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лестер».
Ставка: тотал больше 2.5 и обе забьют за 1.88.
«Первый матч в новом сезоне у «Манчестер Сити» сложился очень хорошо. Тяжелейший выезд на матч с «Вулверхэмптоном», который уже один матч провел, однако игра сложилась относительно просто. В первом тайме слишком много ошибок совершили «волки», а вот во втором «Сити» подсел. «Вулверхэмптон» давил и, теоретически, мог даже избежать поражения. С физикой у «Сити», видимо, пока еще не полный порядок.
Думаю, с «Лестером» будет похожая игра. «Лестер» обычно старается играть во владение мячом, но с «Манчестер Сити» это делать невозможно, придется так или иначе надеяться на Варди и его скоростные качества. Оборона в «Сити» пока еще не отлажена, «Лестер» просто обязан хотя бы один гол забить. Скорее всего, это сделает именно Варди.
Моя ставка — тотал больше 2.5 и обе забьют».
- 27 сентября 2020
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