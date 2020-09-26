«Сент-Этьен» — «Ренн»: прогноз Алексея Смирнова на матч 5-го тура чемпионата Франции

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Сент-Этьен» — «Ренн».

Ставка: победа «Ренна» в первом тайме с нулевой форой за 1.83.

«Сент-Этьен» начал сезон с трёх побед и ничьей. Такие результаты выглядят фантастически, ведь Клод Пюэль, пришедший в команду в прошлом году, решил практически полностью поменять состав. Эти перемены принесли успех на начальном этапе чемпионата Франции во многом из-за большой мотивации молодых футболистов, которые попали в основу зелёных. Правда, нужно обязательно выделить, что в трёх из четырёх матчах хозяевам откровенно везло. «Страсбур» был очень невезучим при реализации голевых моментов, «Марсель» выходил на поле с каким-то вялым настроем, а «Нант» имел игровое преимущество и даже чуть не одержал волевую победу.



Если же рассматривать положительные результаты «Ренна», то здесь всё логично. Особенно хочу сделать акцент на характере этого коллектива в матче с «Монако», который к перерыву вёл в счёте, но не смог заработать даже одно очко. Я считаю, что молодёжь Пюэля не способна навязать борьбу подопечным Жюльена Стефана, при котором команда прогрессирует и в данный момент действует более уверенно, чем её будущий соперник. Естественно, эта разница просматривается и в букмекерской линии, в которой даже на выезде шансы красно-чёрных оцениваются выше. Из многих вариантов в пользу гостей я выбираю нулевую фору в первом тайме".