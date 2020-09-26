«Вест Бромвич» – «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ 26 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Вест Бромвич» – «Челси».



Ставка: победа «Челси» + тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

«Предлагаю прогноз на интереснейший матч, в котором сыграют «Вест Бромвич» и «Челси». Пока что хозяева поля терпят лишь разгромные поражения в элите английского футбол, но желают отомстить сегодняшнем оппоненту за крупные неудачи в очных встречах.



«Дрозды» потерпели два разгромных поражения в первых утрах нынешнего сезона, вылетели из Кубка английской Лиги и оставили негативный осадок после их игры.



Я думаю, что это временно. Конечно, с ошибками в обороне справиться так быстро не получится, однако начать стабильно забивать клуб вполне способен.



«Аристократы» уступили в прошлый уик-энд «Ливерпулю», что сейчас зазорным не является — соперник действительно силен. После этого они смогли уничтожить «Барнсли» в кубковом поединке.



Мне кажется, именно встреча в Кубке английской Лиги отражает класс лондонцев — они способны очень результативно играть в атаке и добиваться за счет этого результата. Мой прогноз — победа «Челси» + тотал мячей больше 2.5».