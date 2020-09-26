Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Вест Бромвич» – «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ 26 сентября

«Вест Бромвич» – «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ 26 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Вест Бромвич» – «Челси».

Ставка: победа «Челси» + тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

«Предлагаю прогноз на интереснейший матч, в котором сыграют «Вест Бромвич» и «Челси». Пока что хозяева поля терпят лишь разгромные поражения в элите английского футбол, но желают отомстить сегодняшнем оппоненту за крупные неудачи в очных встречах.

«Дрозды» потерпели два разгромных поражения в первых утрах нынешнего сезона, вылетели из Кубка английской Лиги и оставили негативный осадок после их игры.

Я думаю, что это временно. Конечно, с ошибками в обороне справиться так быстро не получится, однако начать стабильно забивать клуб вполне способен.

«Аристократы» уступили в прошлый уик-энд «Ливерпулю», что сейчас зазорным не является — соперник действительно силен. После этого они смогли уничтожить «Барнсли» в кубковом поединке.

Мне кажется, именно встреча в Кубке английской Лиги отражает класс лондонцев — они способны очень результативно играть в атаке и добиваться за счет этого результата. Мой прогноз — победа «Челси» + тотал мячей больше 2.5».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020