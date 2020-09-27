«Рома» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на матч 2-го тура Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Ювентус».
Ставка: обе забьют за 1.65.
«Римляне умудрились получить техническое поражение по итогам 1-го тура. В матче с «Вероной» на поле вышел Амаду Диавара, которого забыли заявить на сезон в составе первой команды. Римляне попытались решение судейского комитета оспорить, но не вышло.
«Юве» спокойно начал сезон с убедительной победы над слабой «Сампдорией». Забил Роналду, нанёсший больше десяти ударов по воротам, прекрасный матч выдал Рэмси, дебютный гол за туринцев забил Кулусевски. Туринцы играли агрессивно в атаку. Могли победить крупнее, но и победа со счетом 3:0 дебютанта Пирло вполне устроит. Это был первый матч Андреа в качестве главного тренера «Юве». Пока рано говорить о стиле тренера Пирло, но с таким качественным материалом у него всё может получиться.
В трёх последних встречах этих соперников проходила ставка «обе забьют». Думаю, она может пройти и в этот раз. Жду яркой игры, с голами. Мой прогноз — обе забьют за 1.65».
- 27 сентября 2020
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