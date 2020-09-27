«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч 3-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Вильярреал».



Ставка: «Барселона» не проиграет + обе забьют за 1.74.

«Чего ждать от матча с «Вильярреалом», который уже набрал ход и сыграл на два матча больше, чем «Барса»? Мне кажется, что стоит ждать голов. Не уверен, что их будет много, но думаю, что обе команды забьют.

Что меня наводит на эти мысли?



Во-первых, у «Вильярреала» довольно мощная атака, Жерар Морено великолепно выглядел в обоих матчах. Он, как бывший игрок «Эспаньола», всегда особенно мотивирован на игры против «Барселоны». В хорошем состоянии Пако Алькасер. Мощная линия атаки «Вильярреала» наводит на мысли, что «Барселоне» придётся тяжело, тем более что у каталонцев до середины октября не будет играть основной вратарь Тер Штеген. Нето — голкипер немного другого уровня, поэтому рискну предположить, что «Вильярреал» на пустом «Камп Ноу» всё-таки забьёт.



Еще я могу вспомнить, что Унаи Эмери не очень хорошо противостоял «Барселоне». Долго предметом шуток было то, что он не мог обыграть «Барселону», находясь во главе «Валенсии» и других испанских клубов. Думаю, что и сейчас вряд ли он выиграет. Класс «Барселоны» выше, она должна тут тоже забивать, тем более что у «Вильярреала» есть проблемы в обороне — перелом носа у Рауля Альбиоля. Вместо него сыграет молодой защитник Мори, а это подарок для нападающих «Барселоны».



Проанализировав букмекерскую линию, я выбрал ставку на то, что «Барселона» не проиграет и обе команды забьют. Если вдруг команды сыграют вничью — 1:1 или «Барса» выиграет — 2:1, то эта ставка сыграет. Мне эта ставка понравилась больше, чем ставка на чистую победу «Барселоны». Я опасаюсь возможной ничьей и выберу такую ставку».