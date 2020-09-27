«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на матч 3-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

«Вест Хэм» будет играть без тренера — у Дэвида Мойеса положительный результат теста на COVID-19. Неясно, какое влияние это окажет на игру. Команда стартовала не очень в АПЛ. Возможно, победа над «Халлом» в Кубке лиги мораль команде поднимет.



«Вулверхэмптон» никаких проблем с этим соперником не испытывает. Если мы возьмём четыре последние встречи, то тут четыре победы «Вулвера», при этом команда ни одного мяча не пропустила.



В прошлом сезоне здесь была победа — 2:0, и было это недавно, в июне. А «Вест Хэм» дома крайне неудачно играет.



Поэтому жду напряжённую встречу. Думаю, в этой игре будет низ».