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«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на матч 3-го тура АПЛ

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на матч 3-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

«Вест Хэм» будет играть без тренера — у Дэвида Мойеса положительный результат теста на COVID-19. Неясно, какое влияние это окажет на игру. Команда стартовала не очень в АПЛ. Возможно, победа над «Халлом» в Кубке лиги мораль команде поднимет.

«Вулверхэмптон» никаких проблем с этим соперником не испытывает. Если мы возьмём четыре последние встречи, то тут четыре победы «Вулвера», при этом команда ни одного мяча не пропустила.

В прошлом сезоне здесь была победа — 2:0, и было это недавно, в июне. А «Вест Хэм» дома крайне неудачно играет.

Поэтому жду напряжённую встречу. Думаю, в этой игре будет низ».

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