«Рома» — «Ювентус»: прогноз Максима Калиниченко на главный матч 2-го тура Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют и одна из команд победит за 2.43.

«Во втором туре Серии А «Рома» встретится с «Ювентусом». Это ещё одна интересная вывеска в итальянском чемпионате.



Персонал «Ромы» совершил катастрофическую ошибку, летом неправильно внеся в заявку футболиста. Из-за этого им присудили техническое поражение в матче с «Вероной» в первом туре — 0:3. Это, конечно, в планы «волков» не входило.



«Ювентус» же в первом туре победил «Сампдорию» с таким же счётом, с каким «Рома» проиграла. Туринцы спокойно разобрались с соперником, и снова отличился Роналду. В этой игре забил Кулусевски — возможно, новая звезда «старой синьоры».



Здесь, на мой взгляд, тяжело точно прогнозировать. «Рома» будет играть на победу — она будет выступать на домашней арене. Конечно, досадная ошибка в первом туре сильно мотивирует римлян.



«Ювентус», само собой, тоже не собирается так просто отдавать очки на старте чемпионата. Возможно, их устроила бы ничья на выезде в Риме. Но думаю, что нынешняя «старая синьора» не может себе такое позволить.



Думаю, игра будет обоюдно острой. Соперники будут стараться выиграть и вряд ли будут отсиживаться в обороне. Моя ставка — обе команды забьют и кто-нибудь из них обязательно выиграет».