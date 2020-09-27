«Рома» — «Ювентус»: прогноз Максима Калиниченко на главный матч 2-го тура Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Ювентус».
Ставка: обе забьют и одна из команд победит за 2.43.
«Во втором туре Серии А «Рома» встретится с «Ювентусом». Это ещё одна интересная вывеска в итальянском чемпионате.
Персонал «Ромы» совершил катастрофическую ошибку, летом неправильно внеся в заявку футболиста. Из-за этого им присудили техническое поражение в матче с «Вероной» в первом туре — 0:3. Это, конечно, в планы «волков» не входило.
«Ювентус» же в первом туре победил «Сампдорию» с таким же счётом, с каким «Рома» проиграла. Туринцы спокойно разобрались с соперником, и снова отличился Роналду. В этой игре забил Кулусевски — возможно, новая звезда «старой синьоры».
Здесь, на мой взгляд, тяжело точно прогнозировать. «Рома» будет играть на победу — она будет выступать на домашней арене. Конечно, досадная ошибка в первом туре сильно мотивирует римлян.
«Ювентус», само собой, тоже не собирается так просто отдавать очки на старте чемпионата. Возможно, их устроила бы ничья на выезде в Риме. Но думаю, что нынешняя «старая синьора» не может себе такое позволить.
Думаю, игра будет обоюдно острой. Соперники будут стараться выиграть и вряд ли будут отсиживаться в обороне. Моя ставка — обе команды забьют и кто-нибудь из них обязательно выиграет».
- 27 сентября 2020
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