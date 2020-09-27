«Йокерит» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Хельсинки

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — ЦСКА.
Ставка: «Йокерит» не проиграет за 1.57.
«Йокерит» долго не играл, но в первом же матче после возвращения довольно уверенно обыграл «Сибирь». Финская команда и до вынужденного перерыва смотрелась мощно и после него, полагаю, будет только улучшать игру. Думаю, что на карантине ребята из финской команды без тренировок не сидели.
ЦСКА — фаворит предстоящего матча, но «Йокерит» даст ему бой. ЦСКА вроде бы смотрится уверенно, но как-то не чувствуется пока надёжности, которая была в прошлых сезонах. К тому же игра пройдёт на домашней арене «Йокерита».
Поставлю на то, что «Йокерит» не уступит в основное время, а, возможно, даже и выиграет в основное время. Но более вероятно, что игра может дойти до овертайма, а дополнительная пятиминутка в формате «3 на 3» — это уже в какой-то степени лотерея».
- 27 сентября 2020
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