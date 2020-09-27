Тухугов — Даводу: кто победил на UFC 253, какие ставки и прогнозы зашли

В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся бой основного карда турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» в полулёгком весе между 29-летним представителем России Зубайрой Тухуговым и канадцем Хакимом Даводу.



Поединок завершился победой канадца раздельным решением судей: 27-30, 28-29, 29-28. Бой продлился три раунда и продолжался все 15 минут.



Эксперты отдавали Тухугову минимальное предпочтение, ставки на его победу принимались за 1.82. На успех Даводу давали 2.00, со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 2000 рублей. На ничью предлагали поставить за 51.0.



При этом букмекеры не сомневались, что бой получится затяжным. На тотал больше 2.5 раунда давали 1.54, а на тотал меньше 2.5 раунда — 2.50. На полный бой предлагалось поставить за 1.60.