«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Лестер».



Ставка: победа «Манчестер Сити» в один-два гола за 2.25.

«Манчестер Сити» принимает «Лестер». В прошлом году клуб Хосепа Гвардиолы побеждал легко, но тогда не было семи человек в лазарете. Их отсутствие повышает интерес вывески, на мой взгляд.



Синие провалились в Лиге чемпионов и не смогли выиграть национальное первенство — успешным сезон назвать нельзя, поэтому нужно исправляться в этом.



По-моему, Хосеп Гвардиола уже давно доказал, что умеет работать с теми игроками, которые у него есть, так что кадровые потери для него проблемой не станут.



«Лисы» вылетели из Кубка Английской лиги, поэтому остается больше времени на подготовку к матчам регулярного первенства, в котором сейчас занимают второе место.



Считаю, они продолжат набирать очки с аутсайдерами и середняками, но с грандами будут возникать проблемы. Безусловно, они не уступят крупно, однако не наберут очков.



Мой прогноз — победа «Манчестер Сити» в один-два гола".