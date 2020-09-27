«Рома» — «Ювентус»: где покажут матч Серии А, какой канал, прогнозы и ставки
27 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус». Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Ромы» оценён букмекерами коэффициентом 3.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Рома» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Поставить на обе забьют можно за 1.64, гол в первые 15 минут идёт за 3.10.
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Туринцы порадовали в первом туре, по делу разгромив «Сампдорию».
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