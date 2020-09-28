«Ливерпуль» — «Арсенал»: где покажут матч 28 сентября, прогнозы и ставки букмекеров

28 сентября «Ливерпуль» примет «Арсенал» в матче 3-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех лондонцев оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.10.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.
Ставки на «обе забьют» принимаются за 1.68. На пенальти дают 3.00, на гол в первые 15 минут — 2.85.
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