Даниил Медведев — Мартон Фучович: прогноз и ставка на матч 1-го круга Ролан Гаррос

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1-го круга Ролан Гаррос Даниил Медведев — Мартон Фучович.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.82.

«Сразу отметим, что на харде Даниил был бы явным фаворитом и наверняка прошёл бы дальше с минимальными затратами, а вот на глине расклады иные. Дело в том, что пятая ракетка мира до сих пор не выиграла ни одного матча на «Ролан Гаррос», стабильно вылетая в первом круге.



Справедливости ради, во всех трёх предыдущих случаях ему противостояли французы, то есть хозяева кортов. И играть приходилось на фоне заметного давления. С этой точки зрения должно стать попроще: болельщиков будет совсем немного, да и их симпатии наверняка разделятся.



Медведев неуютно чувствует себя на грунте, накануне он вылетел в первом же круге турнира в Гамбурге. Правда, сложилось ощущение, что игра с Уго Умбером оказалась тренировочной: номинальный фаворит никуда не торопился, пытался привыкнуть к покрытию и не рвал жилы. Уступил в двух сетах (4:6, 3:6), но это не страшно.



В принципе, даже выход в третий-четвёртый круг станет однозначным успехом. Однако Фучович — серьёзный соперник. Он как раз имеет большой опыт выступлений на грунте. Собственно, единственный в карьере титул на уровне ATP венгр добыл именно на глине — речь про Женеву-2018.



История противостояния насчитывает два поединка. На харде россиянин отдал семь геймов (финал Софии-2019), а вот на грунте дошло до решающей партии (Монте-Карло-2018). Медведев в итоге победил, но провозился почти три часа. Лёгкой прогулки у фаворита тут точно не будет, коэффициент на его успех кажется завышенным.



Проверять П2 за 4.25 не рискнём, а вот взять общий верх имеет смысл. Варианта два — тотал больше 34.5 гейма за 1.80 и тотал больше 3.5 сета за 1.82. Шансы Даниила, конечно, выше, но никакого подавляющего преимущества у него быть не должно. Вариант посмелее — П1 + тотал больше 3.5 сета за 2.38».