«Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Сибирь» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Сибири» в основное время за 2.92.
«С «Автомобилистом» явно что-то происходит, причём мы доподлинно не знаем, что именно. И никто не знает, какого бы знатока из себя ни изображал. Для того чтобы это знать, надо быть внутри команды и жить её жизнью. Два домашних поражения подряд от «Витязя» и минского «Динамо» говорят о многом, а восемь пропущенных при этом шайб говорят ещё больше о надёжности последнего рубежа. Где Коварж, безусловно, велик и могуч, но в одиночку явно не справляется.
Нельзя сказать, что у новосибирцев всё в порядке. Они вообще начали сезон с четырёх поражений, потом, правда, более или менее стали выползать из этой ямы, выиграли два домашних матча, но у кого выиграли? У «Куньлуня» и рижан, причём последних сумели одолеть только в овертайме. В безусловный актив «Сибири» в нынешнем сезоне можно занести только выездную победу в Санкт-Петербурге, но ведь и там сейчас далеко не всё в порядке.
В общем, у нас налицо матч, когда внезапно заштормивший «Автомобилист» играет в гостях со штормящей с самого начала сезона «Сибирью». И у кого в данный момент шторм мощнее, тот в итоге и проиграет.
На мой испорченный взгляд, «Сибирь» должна дома упереться рогом. В регулярных сезонах она всегда так делает, и домашних побед в матчах с «Автомобилистом» у неё всё-таки больше, чем домашних поражений. Не сильно, но больше. Плюс родные стены должны помочь.
Поэтому я рискну поставить на домашнюю победу хозяев, но при условии, что победа эта либо будет минимальной (в две шайбы лишь в том случае, если вторая залетает на последней минуте в пустую «калитку»), либо вообще за пределами основного времени», — сказал Лебедев.
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