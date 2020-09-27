«Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз: Сятери и Коварж устроят бенефис, Дацюк уйдёт в тень

28 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Сибири» идёт за 2.92.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист» 28 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист» 28 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист» (28.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего 3,5 недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

«Химки» — «Динамо». Прогноз: Комличенко, Корян, Игбун и Дядюн не дадут вратарям скучать «Химки» до сих пор ни разу не сыграли на «ноль».

Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Начали перенос игр у рижского «Динамо», СКА выставил молодёжный состав уже на два поединка.

Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил что такой вариант даже не рассматривается. На понедельник, 28 сентября, запланированы всего два поединка. Самый ранний из них стартует в 15:30 мск в Новосибирске, где местная «Сибирь» будет выяснять отношения с «Автомобилистом».

Соперники в последнее время разочаровывают. «Снеговики» в четырёх предыдущих матчах добыли всего два очка, одолев молодёжный состав СКА со счётом 4:1. Больше похвастать абсолютно нечем — три поражения в основное время, в каждом случае пропускали по четыре-пять шайб.

«Болонья» — «Парма». Прогноз: Бруну Алвеш, Эрнани, Медель и Дармиан начудят в защите В трёх предыдущих очных встречах забивалось не меньше четырёх голов.

2:4 от московского «Динамо», 4:5 от минского «Динамо» и 2:5 от «Йокерита». Нельзя сказать, что качество хоккея находится на совсем уж низком уровне. Однако подопечные Николая Заварухина действуют слишком нестабильно, чередуя хорошие отрезки с кошмарными. Плюс страдает реализация.

С тем же «Йокеритом» они вполне могли цеплять очки, но провалились в большинстве и даже пропустили в формате «5 на 4». Новосибирцы всё ещё находятся в зоне плей-офф, однако дело в том, что они успели провести десять встреч. Из всех конкурентов больше только у «Амура», остальные имеют игры в запасе.

В общем, положение не шибко приятное. «Автомобилист» по традиции мощно начал регулярный чемпионат, а дальше результаты просели. Одержали яркую победу в овертайме над «Авангардом» (4:3 ОТ) и потерпели два поражения подряд от откровенных середняков на родном льду.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт приготовят для Клоппа с Мане сюрприз В 10 из 11 последних личных встреч голы забивались в обе стороны.

3:4 ОТ с «Витязем» и 3:4 с минским «Динамо». В турнирной таблице всё замечательно — 14 очков в девяти встречах, топ-4 Восточной конференции. А вот уровень игры откровенно разочаровывает. Как только Якуб Коварж перестал тащить в промышленных масштабах, пропускать стали очень много.

Именно «Сибирь» высадила уральцев в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина (управилась за пять матчей), так что проблемы с мотивацией вряд ли возникнут. Соперники имели двое суток на восстановление, потому ждём довольно бодрого и энергичного хоккея. Возьмём тотал меньше 5 гола за 1.72.

«Снеговики» пропускают непривычно много, Николай Заварухин говорит об этом на пресс-конференциях прямым текстом. Да и «Автомобилисту» после двух неудач нужно постараться построже сыграть в защите. Так что всё должно обойтись четырьмя-пятью шайбами.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист» 28 сентября 2020 года

«Сибирь» очень много пропускает, хотя состав постепенно приближается к оптимальному. «Автомобилист» потерпел два поражения подряд на своём льду от середняков и много ошибался в защите. Думается, тренеры попросят подопечные сыграть построже. Большого количества голов не ждём.

Ставка: тотал меньше 5 гола за 1.72.