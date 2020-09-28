«Спартак» – «Динамо» Москва: прогноз Владимира Вуйтека на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» за 2.15.



«Динамо» в этой игре – фаворит, хотя на старте сезона оба соперника играли неровно. Сейчас бело-голубые набрали хорошую форму, нашли свою игру и стали побеждать. «Динамо» теперь должно стабильно набирать очки.



«Спартак» тяжело входит в сезон и продолжает играть нестабильно, несмотря на сенсационные победы над «Салаватом Юлаевым» и тем же «Динамо». А вот в последней очной встрече «Спартак» разгромно уступил со счётом 0:5. У «Спартака» получился небольшой перерыв между матчами против «Динамо» (вторым в сезоне) и «Амуром», возможно, он поможет улучшить игру.



Это будет уже третье дерби меньше чем за месяц, а в дерби всегда можно ожидать чего угодно. Но разгрома той или другой команды не жду, будет отличная игра, команды знают друг друга и уже не только по видео. На такие матчи тренеры настраивают своих игроков, а лидеры должны решать исход. У «Динамо» есть Яшкин и Шипачёв, которые начали набирать много очков, есть яркие иностранцы. Считаю, что эти ребята найдут свои моменты и смогут принести победу динамовцам. Думаю, что «Динамо» победит с разницей в одну-две шайбы», — сказал Вуйтек.

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