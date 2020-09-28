«Фулхэм» — «Астон Вилла»: прогноз Ровшана Аскерова на игру АПЛ в Лондоне
Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Астон Вилла». Встреча 3-го тура АПЛ начнется в 22:00 мск.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.05.
«Фулхэм» в АПЛ пока попадает под раздачи. Обретший уверенность «Арсенал» Артеты разнёс его 3:0, а потом ещё и вернувшийся злой «Лидс» вкатил 4 в ворота «Фулхэма», хоть те и забили трижды. И только в Кубке лиги Скотт Паркер и его парни как-то смогли поправить настроение.
А вот бирмингемцы уже пять игр не проигрывают. Более того, в двух последних матчах «Астон Вилла» не пропускает. А вот оборона «дачников» хромает на обе ноги. Так что есть где разгуляться забивалам из Бирмингема. Поставлю на тотал больше 2.5 гола», — сказал Аскеров.
«Фулхэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Митрович и Ареоля не впечатлят Грилиша с Трезеге в АПЛ
«Фулхэм» пропустил семь голов за два тура АПЛ.
- 28 сентября 2020
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:12
-
08:10
Партнерский контент