«Фулхэм» — «Астон Вилла»: прогноз Ровшана Аскерова на игру АПЛ в Лондоне

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Астон Вилла». Встреча 3-го тура АПЛ начнется в 22:00 мск.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.05.



«Фулхэм» в АПЛ пока попадает под раздачи. Обретший уверенность «Арсенал» Артеты разнёс его 3:0, а потом ещё и вернувшийся злой «Лидс» вкатил 4 в ворота «Фулхэма», хоть те и забили трижды. И только в Кубке лиги Скотт Паркер и его парни как-то смогли поправить настроение.



А вот бирмингемцы уже пять игр не проигрывают. Более того, в двух последних матчах «Астон Вилла» не пропускает. А вот оборона «дачников» хромает на обе ноги. Так что есть где разгуляться забивалам из Бирмингема. Поставлю на тотал больше 2.5 гола», — сказал Аскеров.

«Фулхэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Митрович и Ареоля не впечатлят Грилиша с Трезеге в АПЛ «Фулхэм» пропустил семь голов за два тура АПЛ.