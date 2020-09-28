«Фулхэм» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Астон Вилла».



Ставка: ничья за 3.44.



«В рамках АПЛ «Фулхэм» и «Астон Вилла» не играли достаточно давно, а в Чемпионшипе сильнее были лондонцы. Они смогли выиграть и прошлую очную встречу в Кубке Англии, поэтому сегодня бирмингемцы выйдут заряженными на реванш.



«Дачники» не лучшим образом начали чемпионат и проиграли две встречи, пропустив семь голов. Безусловно, с «Арсеналом» (0:3) тягаться было сложно, однако «Лидс» (3:4) тоже выходец из Чемпионшипа, и с ним можно было бороться.



С другой стороны, в Кубке Английской лиги получилось выйти в 1/8 финала, так что потенциал есть. Думаю, сегодня он начнёт в какой-то степени проявляться.



«Львы» провели только один матч в регулярном первенстве, однако проявили себя великолепно и одержали победу. Такой же исход преследовал и два кубковых поединка.



По моему мнению, «Вилла» не сможет одержать четвёртую победу подряд, но и без очков вряд ли уедет. Хозяевам тоже нужно пополнять копилку, единственный адекватный исход — ничья», — сказал Павлюченко.

«Фулхэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Митрович и Ареоля не впечатлят Грилиша с Трезеге в АПЛ «Фулхэм» пропустил семь голов за два тура АПЛ.