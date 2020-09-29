«Динамо» Киев — «Гент»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале

29 сентября состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Динамо» Киев — «Гент». Начало встречи — в 22:00 мск.
В первом матче киевляне выиграли со счётом 2:1. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Гента» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 1.91. Поставить на ничью предлагают за 3.80.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Гент» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.
Поставить на обе забьют предлагают за 1.75. Проход киевлян идёт за 1.12 (86%), проход «Гента» — за 7.00 (14%).
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