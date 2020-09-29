Сэм Куэрри — Андрей Рублёв: прогноз и ставка на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1-го круга «Ролан Гаррос» Сэм Куэрри — Андрей Рублёв.
Ставка: тотал больше 3.5 сета за 2.65.
«Рублёву ещё 27 сентября пришлось отбегать три сета в финале турнира Гамбурге, а уже 29 числа предстоит выйти на корт в Париже. Попутно подстроившись к особенностям покрытия, погоде и прочим деталям. Потому линия кажется слишком неровной.
Сэм Куэрри обладает довольно громким именем, но и только. Он стремительно приближается к закату карьеры, результаты в последнее время очень скромные, а побед совсем мало. Движение совсем не то, а на одной подаче далеко не уедешь. Заморозка рейтинга из-за коронавируса позволила задержаться в топ-50, хотя скорее всего постепенно американец опустится ближе к концу первой сотни.
По очным встречам Рублёв впереди, 2-1. Он забрал оба поединка на харде, а Сэм выиграл единственный на траве. Понятно, что шансы Андрея гораздо выше и свою победу он наверняка одержит, но ожидать выноса тела всё же не стоит. За счёт подачи и эмоционального опустошения соперника Куэрри вполне способен зацепить партию.
Мы бы выбирали между тоталом больше 28.5 гейма за 1.69 и тоталом больше 3.5 сета за 2.65. Пока россиянин будет привыкать к парижскому грунту, Куэрри благодаря свежести должен получить шанс в первом сете. А дальше разница в классе и физической подготовке рискует сказаться».
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