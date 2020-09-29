«Ливерпуль» — «Арсенал», 28.09.2020: результат матча и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл лондонский «Арсенал» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном, ассистировали Ли Беттс и Ричард Уэст.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Александр Ляказетт. Спустя несколько минут хозяева восстановили равновесие благодаря голу Садио Мане. На 34-й минуте «Ливерпуль» вывел вперёд Эндрю Робертсон, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд. В концовке третий гол забил Диогу Жота.
Эксперты не сомневались в победе «Ливерпуля»: ставки на мерсисайдцев принимались за 1.50. С 1000 рублей можно было выиграть 1500 рублей. На успех «Арсенала» давали 7.10, на ничью — 5.10.
При этом букмекеры не сомневались, что голов будет много. Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.54, обе забьют — за 1.68.
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