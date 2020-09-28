«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз на АПЛ: Обамеянг и Мане порадуют, судья потеряет контроль

28 сентября «Ливерпуль» примет «Арсенал» в матче 3-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех лондонцев оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.10.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз матча 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» (28.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступил сезон-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. 12 сентября стартовал чемпионат Англии. Оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. Они подключились неделю спустя.



Программа третьего тура английской Премьер-лиги завершится 28 сентября двумя матчами. Самое сладкое приберегли на десерт. В 22:00 мск в Ливерпуле местный одноимённый клуб на стадионе «Энфилд» начнёт выяснять отношения с лондонским «Арсеналом». Это главная игра тура, хотя битва «Ман Сити» и «Лестера» тоже удалась на славу.



Соперники выше всяких похвал стартовали в чемпионате Англии, добыв по две победы в двух турах. Собственно, помимо яркой вывески интереса добавляет тот факт, что победитель очной встречи вместе с «Эвертоном» и «Лестер Сити» возглавит турнирную таблицу. Все остальные успели где-то что-то потерять.

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт приготовят для Клоппа с Мане сюрприз В 10 из 11 последних личных встреч голы забивались в обе стороны.

Красные пока явно находятся не в оптимальном состоянии. Они с горем пополам дожали в родных стенах «Лидс Юнайтед» (4:3): решающий гол забили с пенальти на 87-й минуте, с игры так ничего и не забили. На прошлой неделе одолели «Челси» (2:0), однако вплоть до удаления Кристенсена моментов практически не было.



Да и тут нужно сделать скидку на очередной привоз Кепы и нереализованный пенальти Жоржиньо. В общем, непосредственно по качеству футбола мерсисайдцам нужно прибавлять. Пока всё получается только в Кубке английской лиги, там они вторым составом разорвали «Линкольн Сити» (7:2). Ван Дейк отбегал первый тайм, остальные лидеры отдыхали.



«Арсенал» тем временем без хлопот разнёс на выезде «Фулхэм» (3:0), а во втором туре с огромным скрипом дожал «Вест Хэм» (2:1). «Молотобойцы» смотрелись ничуть не хуже, однако с реализацией категорически не задалось. А вот подопечные Микеля Артеты свои шансы использовали. Два гола с трёх попаданий в створ.

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Вроде бы лондонцы в последнее время уверенно чувствуют себя против подопечных Юргена Клоппа. Даже если вынести за скобки эпический матч Кубка лиги, где дело дошло до серии пенальти (5:5, 5:4 пен в пользу «Ливерпуля», игравшего фактически дублем). Во втором круге АПЛ «Арсенал» выиграл со счётом 2:1, а 29 августа оказался сильнее в битве за Суперкубок Англии (1:1, 5:4 пен).



Вот только на деле всё не так просто. Игра 36-го тура в середине июля не несла для красных никакой мотивации: чемпионство они уже обеспечили, на 100 очков не претендовали. За Суперкубок Англии команда Клоппа тоже не выпрыгивала из штанов. То есть гости точно дадут бой, но шансы хозяев смотрятся заметно выше.



В прошлом туре состоялся дебют Тьяго Алькантары, который провёл на поле второй тайм и выглядел просто великолепно. За прошедшую неделю испанец явно улучшил физические кондиции. СМИ ожидают, что он попадёт в основу. Скорее всего, на 90 минут его пока не хватит, но с точки зрения контроля и движения мяча это всё равно огромный импульс.

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«Арсенал» при Артете не стесняется отдавать мяч в больших матчах в случае необходимости, так что ИТБ 60.5 % владения мячом «Ливерпуля» за 1.83 смотрится здорово. На «Энфилде» хозяева наверняка будут иметь солидное территориальное преимущество, состязаться в открытом футболе с действующим чемпионом гости не готовы.



Также нужно учитывать, что в 10 из 11 предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. То есть проблем с результативностью быть не должно, благо что линии атаки у соперников великолепные. Даже удивительно, что на «обе забьют» дают нестыдный коэффициент 1.68. Варианты посмелее — обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.95 и 1Х + обе забьют за 1.91.



Судить будет Крэйг Поусон, которому довольно редко доверяют топ-матчи. В прошлом сезоне стоит выделить разве что две игры — «Арсенала» и «Челси» (раздал аж девять жёлтых карточек), а также «Ливерпуля» и «МЮ» (ограничился четырьмя). То есть тотал больше 3.5 жёлтой карточки за 1.80 смотрится хорошо, можно даже рассмотреть ТБ 4 ЖК за 2.26.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал» 28 сентября 2020 года

Тьяго Алькантара отбегал один тайм против «Челси». СМИ ожидают, что на этот раз он появится в стартовом составе, а это огромное усиление с точки зрения контроля и движения мяча. «Арсенал» при Артете не стесняется отдавать инициативу в случае необходимости, так что территориальное преимущество «Ливерпуля» наверняка будет солидным.



Ставка №1: ИТБ 60.5 % владения мячом «Ливерпуля» за 1.83.



Ставка №2: «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 1.91.



Ставка №3: тотал больше 3.5 жёлтой карточки за 1.80.