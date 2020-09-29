«Динамо» Киев — «Гент»: прогноз Игоря Гамулы на игру квалификации Лиги чемпионов

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» К — «Гент».



Ставка: ничья за 3.66.



«Мы знаем, что в первом матче киевляне выиграли со счётом 2:1, когда играли в Бельгии. Это большая заявка на выход в группу. Команда давно не была в групповом этапе ЛЧ, но сейчас готова вернуться. Все шансы у них есть. В чемпионате Киев набирает очки, неплохо выглядит. В этом сезоне бой с “Шахтёром” будет большим и привлекательным.



Хотя “Генту” терять нечего, почему команда будет играть свободно, просто. Им нужно забивать и выигрывать, а значит, будет атакующий футбол. Киевлянам это не понравится, ведь им придётся сдерживать атакующую линию соперников. Думаю, что хозяева покажут осторожный футбол, а то в перестрелке можно случиться всякое. Поэтому я прогнозирую прагматичный стиль игры от “Динамо”, как и скоростной от гостей.



Я думаю, что в этом матче Луческу поставит всё на кон, но этого вряд ли хватит для победы. Мой прогноз — ничья. Потому что одни будут идти вперёд, а другие защищаться. Одних устраивает ничья, другим нужна только победа. В итоге своей цели добьются хозяева, но уже не победив, как в прошлом поединке», — сказал Гамула.

«Динамо Киев» — «Гент». Прогноз: Луческу принесёт украинскому клубу огромные деньги в ЛЧ Киевляне в шаге от попадания в групповой этап Лиги чемпионов и получения солидных призовых.