«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Кубка английской лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Челси».

Ставка: «Челси» не проиграет + обе забьют за 1.97.

«График у подопечных Жозе Моуринью адский. Им предстоит провести четвёртый матч за восемь суток, а уже 1 октября сражаться с «Маккаби» из Хайфы за место в групповом этапе Лиги Европы. ЛЕ — второй путь к попаданию в Лигу чемпионов после АПЛ, а вот национальные Кубки в самый престижный турнир Европы не выведут. А это огромные деньги от УЕФА.



Потому вполне логично, что тренерский штаб хозяев проведёт широкую ротацию в игре Кубка английской лиги. Дело в том, что матч чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» состоялся ещё 27 сентября, а выходить на поле через день в боевом составе сродни самоубийству. При такой нагрузке травмы станут делом времени.



А вот у «Челси» расклад гораздо приятнее. В АПЛ они отыграли на сутки раньше, с горем пополам вырвав ничью в гостях у новичка элитного дивизиона «Вест Бромвича» (3:3). Гордиться, ясное дело, абсолютно нечем, но сам факт отыгрыша с 0:3 должен добавить футболистам позитивных эмоций.



Следующий поединок состоится 3 октября, причём путешествовать не придётся — на своём поле сыграют с «Кристал Пэлас». Фрэнк Лэмпард наверняка тоже даст шанс ближайшему резерву. И всё же с учётом всех факторов логично предположить, что состав синих окажется ближе к оптимальному. Да и «скамейка» у них интереснее.



Потому перекос в линии в пользу гостей вполне оправдан. В то же время лезть в большие форы опасно, поскольку «Челси» сейчас смотрится слишком нестабильно. С «Брайтоном» натурально отскочили, с «Ливерпулем» наломали дров, от «Вест Бромвича» вообще получили три мяча к 27-й минуте.



Думается, даже резервисты «шпор» получат пару-тройку хороших моментов. Так что проблемы с голами вряд ли возникнут. На обе забьют дают скромный коэффициент 1.63, а вот обе забьют + Х2 идёт за симпатичные 1.97. Также можно рассмотреть Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 1.91».