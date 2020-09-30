ПАОК — «Краснодар»: прогноз и ставка на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Мурад Мусаев обошёлся практически без ротации в матче 9-го тура РПЛ, все лучшие вышли на поле и оставили немало сил. А ведь требуемого результата так и не добились. Под вопросом находится участие сразу четырёх футболистов основного состава — Берга, Вандерсона, Петрова и Кайо. Естественно, отсутствие хотя бы двух-трёх игроков из этой четвёрки заметно снизит шансы россиян.



ПАОК тоже успел провести одну игру после первого матча в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Чёрно-белые в родном чемпионате Греции гостили у «Волоса» и скатали с ним нулевую ничью. Они проделали большой объём работы: чаще били, больше контролировали мяч. Однако реализовать преимущество не смогли. Действовали полуторным составом, поберегли лидеров.



Фаворитом пары в котировках с заметным запасом идут подопечные Мурада Мусаева, однако непосредственно в ответном поединке букмекеры отдают предпочтение греческому клубу. В принципе, понятно. Клуб из Салоников во втором и в третьем квалификационных раундах играл дома и показал себя здорово.



Победить таких именитых соперников как турецкий «Бешикташ» и португальская «Бенфика» само по себе круто. При этом надо сказать, что ПАОК даже умудрился за эти два матча забить целых пять голов. Так что «Краснодару» будет гораздо тяжелее чем дома. Хорошо хоть из-за коронавируса обойдётся без зрителей.



Однако команда Мурада Мусаева сама показывает достойный футбол в атаке. К слову, в Российской Премьер-Лиги краснодарцы имеют уже 18 голов за девять туров. В среднем за матч они наносят чуть больше 20 ударов по воротам, подают шесть с половиной угловых и владеют мячом свыше 65% времени.



Состав у ПАОКа крепкий, но и от «Бешикташа» с «Бенфикой» они непременно пропускали. На наш взгляд, здесь тоже стоит проверить ставку «обе забьют». Букмекеры дают за неё вполне приемлемый коэффициент 1.80. Нас ждёт настоящая битва. Многое будет зависеть от запаса сил гостей, но встреча точно получится нервной и событийной».