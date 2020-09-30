ПАОК — «Краснодар»: прогноз Георгия Черданцева на игру отбора Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч ПАОК — «Краснодар».



Ставка: ПАОК забьёт в 1-м тайме за 1.97.



«Краснодар» поставил себя в сложное положение, пропустив гол дома. Как мы знаем, стратегия двухматчевых поединков в том, чтобы не пропустить на своём поле. Но сделать этого не удалось.



Полагаю, что это будет низовая игра. ПАОК вообще команда низовая, очень хорошо организованная. А «Краснодар» провёл тяжёлый матч в Сочи.



Конечно, «Краснодару» в плюс, что матч без зрителей. Если бы он проходил со зрителями, я бы не сомневался, что ПАОК выиграет и пройдёт в следующий раунд. Тем не менее ПАОК устраивает счёт 1:0, он будет стараться добиться этого преимущества. Думаю, от него логично ожидать атакующей игры с первых минут. Греки постараются забить быстрый гол, а затем оборонять свой результат.



Поэтому из всего разнообразия линии я выберу ставку на гол хозяев в первом тайме», — сказал Черданцев.

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