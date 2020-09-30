Павлюченкова – Синякова: прогноз Надежды Петровой на игру 2-го круга «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова — Катерина Синякова.
Ставка: победа Павлюченковой за 1.62.
«Настя — молодец, хорошо очень отыграла первый и третий сеты матча первого круга этого турнира против Светланы Кузнецовой. Она играла в свой, правильный теннис. Мне очень понравилось, как она подавала первую подачу, плотненько пробивала, атаковала, сама вела игру. Если в таком же ключе она будет играть и сегодня, то победа должна быть за ней.
Теннисистки встречались три раза, эти матчи Настя Павлюченкова выигрывала. Правда, было это уже давненько, в 2014, 2015 и 2016 годах. Последняя их очная дуэль была на Кубке Кремля (2-1 по сетам). За это время Синякова сильно выросла, вышла уже на другой уровень. В первом круге нынешнего турнира, она легко в двух сетах одолела американку Лоран Дэвис.
Надеюсь, что Настя сможет показать свой лучший теннис, сделает выводы из первого матча, не допустит такого провала, как было во втором сете встречи с Кузнецовой. Синякова – упорная, борется, бегает за каждым мячом. Может вполне создать Насте сложности. Тем не менее верю в Павлюченкову и выбираю её победу», — сказала Петрова.
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