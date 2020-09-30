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ПАОК – «Краснодар»: прогноз Кирилла Дементьева на матч квалификации Лиги чемпионов

ПАОК – «Краснодар»: прогноз Кирилла Дементьева на матч квалификации Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на ответный матч ПАОК – «Краснодар» в рамках 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Команды провели очень упорный первый матч. По мне, греки выглядели даже лучше. Так что победу «Краснодара» (2:1) можно назвать несколько фартовой. Ожидаю, что в ответном матче будет примерно похожая картина. Российскому клубу нет смысла закрываться, подопечные Мусаева попросту не умеют этого делать. Стараться играть на ноль, но оказаться при этом в ситуации, когда счет станет 0:1 в конце встречи, – не лучший сценарий. Я думаю, «Краснодар» предпочтет действовать в своей излюбленной манере. Ну а греки по обыкновению сыграют от соперника.

У меня есть ощущение, что голы в этом матче будут. Предлагаю две ставки: «обе забьют» и тотал больше (2,5). Не удивлюсь, если матч закончится 2:1 в пользу ПАОКа. В таком случае нас ждет дополнительное время», — сказал Дементьев.

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