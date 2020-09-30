ПАОК — «Краснодар»: ставка Александра Аксёнова на отборочный матч Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также на волейболе, дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 ПАОК — «Краснодар».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Самое неприятное, что случилось с «Краснодаром» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с греческой командой ПАОК, это то, что подопечные Мурада Мусаева пропустили гол. Теперь у греков есть шансы сделать шаг в групповой этап главного евротурнира. Конечно, оборона краснодарцев станет надежнее — все-таки неделю назад дисквалификацию отбывал Александр Мартынович. Но даже при этом раскладе не кажется, что «быки» способны обязательно сыграть на ноль. Тем более что ПАОК обладает не только хорошим составом, но и богатым еврокубковым опытом.



Понятно, что российский клуб не будет отходить от свой генеральной линии, будет играть в привычный комбинационный и атакующий футбол, а с учетом того, что все главные креативщики в строю, Берг и компания наверняка сумеют забить. Впрочем, не сомневаюсь, что и хозяева свои шансы будут использовать. Главное, чтобы краснодарцы не позволяли лишнего.



Таким образом, мой прогноз на матч ПАОК — «Краснодар» — обе забьют и дальше пройдет «Краснодар».

ПАОК — «Краснодар». Прогноз: Сафонов пропустит в Греции, у Мусаева добавится седых волос Греки на своём поле с треском выбили «Бешикташ» и «Бенфику».