«Бавария» — «Боруссия» Д: дай точный прогноз — получи 500 рублей!
Сегодня, 30 сентября, «Бавария» встретится с «Боруссией» в матче за Суперкубок Германии. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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