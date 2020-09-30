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«Бавария» — «Боруссия» Д: дай точный прогноз — получи 500 рублей!

«Бавария» — «Боруссия» Д: дай точный прогноз — получи 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 30 сентября, «Бавария» встретится с «Боруссией» в матче за Суперкубок Германии. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!

Забери свой бонус в два простых шага.

1. Дай прогноз на исход матча «Бавария» — «Боруссия» Д на странице акции.

2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.

Уверен, что знаешь исход матча?! Оставь прогноз и получи бонус 500 рублей в случае успеха!

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