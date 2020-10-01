«Сельта» — «Барселона»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале
1 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона». Начало встречи — в 22:30 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты дали прогноз и считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 6.30.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона» 1 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.67, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.48. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.75. Если обе забьют, сыграет ставка 1.70.
На пенальти дают 3.00, а на удаление — 4.40. Гол в первые 15 минут идёт за 3.00.
«Сельта» — «Барселона». Прогноз: что вы будете делать с Месси и Фати без Фёдора Смолова?
Клуб из Виго забивал сине-гранатовым в четырёх из пяти предыдущих встреч.
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