ПАОК — «Краснодар»: результат матча 30.09.2020 в Лиге чемпионов и сыгравшие коэффициенты

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.
Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник греческого клуба Иоаннис Михайлидис. На 77-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Омара Эль-Каддури, ему ассистировал Штефан Шваб. Впрочем, через несколько секунд «Краснодар» вывел вперёд Реми Кабелла.
Эксперты считали российский клуб аутсайдером ответного матча. На победу ПАОК давали 2.19, на ничью — 3.60, на победу «Краснодара» — 3.35. Со ставки в 1000 рублей можно было заработать 3350 рублей.
При этом проход «Краснодара» шёл за 1.57. На тотал больше 2.5 гола предлагали поставить за 2.02, на обе забьют — за 1.78.
«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября.
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