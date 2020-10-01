ПАОК — «Краснодар»: результат матча 30.09.2020 в Лиге чемпионов и сыгравшие коэффициенты

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.



Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник греческого клуба Иоаннис Михайлидис. На 77-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Омара Эль-Каддури, ему ассистировал Штефан Шваб. Впрочем, через несколько секунд «Краснодар» вывел вперёд Реми Кабелла.



Эксперты считали российский клуб аутсайдером ответного матча. На победу ПАОК давали 2.19, на ничью — 3.60, на победу «Краснодара» — 3.35. Со ставки в 1000 рублей можно было заработать 3350 рублей.



При этом проход «Краснодара» шёл за 1.57. На тотал больше 2.5 гола предлагали поставить за 2.02, на обе забьют — за 1.78.



«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября.

ПАОК — «Краснодар». Прогноз: Сафонов пропустит в Греции, у Мусаева добавится седых волос Греки на своём поле с треском выбили «Бешикташ» и «Бенфику».