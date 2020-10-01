Петра Мартич – Вероника Кудерметова: прогноз Анны Чакветадзе на игру «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Петра Мартич – Вероника Кудерметова во втором круге «Ролан Гаррос».



Ставка: Кудерметова выиграет минимум 1 сет за 1.86.



«Петра Мартич в прошлом сезоне добралась до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где уступила Маркетте Вондроушовой. Вообще, для Петры грунт, наверное, самое удобное покрытие. Но я бы не сказала, что сейчас она в отличной форме. В первом матче в Париже она с трудом победила Мисаки Дои — 7:6, 7:5. До этого в Риме было поражение от Путинцевой, как и на US Open.



Думаю, у Кудерметовой шансы будут. Главное — хорошо подавать и не сдаваться, если даже что-то будет идти не так. Мартич обычно борется до конца, но и у неё бывают спады в ходе встречи.



В принципе в первом круге неплохо выглядела Вероника, уверенно победила Парментье. Но сейчас соперница другого класса. Мартич — сеяная, 17-я ракетка мира. Но играла с такими оппонентками Кудерметова, и порой довольно успешно. Она может держать темп. И думаю, необходимо Веронике самой вести игру, чтобы не давать хорватке плести комбинации, использовать укороченные.



Рискну поставить на борьбу в матче. Кудерметова сет сумеет взять», — сказала Чакветадзе.