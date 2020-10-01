«Локомотив» — «Ак Барс»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Локомотив» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.40.



«Если текущие проблемы «Локомотива», несмотря на широкомасштабные мероприятия по маскировке, известны всем, то два последних матча «Ак Барса» вызывают множество вопросов. Прежде всего потому, что «большие татары» дали себя «сожрать» отнюдь не топовым клубам КХЛ – соответственно в Череповце и Нижнем Новгороде. Во-вторых, потому что дали два раза подряд, что уже не намекает, а вопиет об имеющихся проблемах. И если ещё вчера вопрос о фаворите отчётного матча, в принципе, не стоял, то теперь он встаёт заново. И однозначного ответа на него, увы, нет.



Обычно я в таких случаях стараюсь уйти от предсказания однозначного результата. Мы не знаем точно, что происходит в ярославской команде, а теперь к этому добавляется такая же, если не больше, казанская неизвестная. И их, по законам математики, надо не складывать, а перемножать. То есть точность предсказания будет приблизительно такой же, с какой показывает север мох, растущий на деревьях.



Таким образом, рискуя собственными деньгами, с этим матчем лучше не связываться, поскольку его непредсказуемость куда больше, чем обычно. Но если невтерпёж, и хочется рискнуть, но рекомендую посмотреть статистику личных встреч. А в ней «Ак Барс» выглядит куда как основательнее, выиграв три из четырёх последних официальных «междусобойчиков». А если к ним приплюсовать «товарняки», то получится и вовсе пять из шести. Но какое это имеет значение на фоне текущего состояния обоих соперников.



В общем, наука требует ставить на гостей. Которые должны победить в основное время. А разум… он у каждого свой», — сказал Лебедев.