«Сельта» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Барселона».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.68.
«Первый тур мид-уик закрывает матч в Виго, где «Сельта» принимает «Барселону».
Каталонский клуб только в минувшее воскресенье провёл первую игру в Примере, в которой предстал во всей красе, разгромив «Вильярреал». Вообще, при воспоминании о «Барсе» у меня возникает ассоциация с Лионелем Месси. Пока аргентинец в составе сине-гранатовых, можно ждать любого чуда.
Лично я был очень рад, когда узнал, что Лео остаётся после всех слухов об уходе звезды в состав другой команды. Этот человек останется гениальным игроком при любом тренере, при любом руководителе и составе любого коллектива. Кроме того, в каком бы состоянии он ни был, он является самым опасным футболистом на поле.
Что до сегодняшнего матча, могу сказать, что с «Барсой» на своём поле «Сельта» умеет играть. Прогнозировать такой матч очень трудно, но могу сказать, что голы будут и туда, и сюда. Предполагаю зрелищный матч, на что и сделаю ставку», — сказал Мостовой.
- 1 октября 2020
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