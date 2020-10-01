Арина Соболенко – Дарья Касаткина: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Арина Соболенко – Дарья Касаткина во втором круге «Ролан Гаррос».



Ставка: минимум 21 гейм в матче за 1.84.



«Наверное, одна из самых интересных встреч второго круга в женском одиночном разряде. Даша Касаткина наконец-то стала приближаться к той игре, которую показывала пару лет назад, когда выходила в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Долгий спад у неё был. Но сейчас на грунте она выглядит гораздо лучше, чем всё последнее время. В Риме травма ей помешала, может быть, даже обыграть Викторию Азаренко. Здесь в первом круге были проблемы в стартовых геймах, особенно на своей подаче, но потом Касаткина прибавила, отдала всего три гейма француженке Тан.



У Арины Соболенко этот год тоже получается скомканным. Много было провальных матчей и турниров. Но как раз под «Ролан Гаррос» игра начала прорезаться. Хорошее выступление было на турнире в Страсбурге. Сумела белоруска пройти в полуфинал, но уступила Элине Свитолиной. На старте «Ролан Гаррос» легко Арина победила Пегулу, но для той грунт не главное покрытие.



Обе девушки на подъёме. И мне кажется, что им не захочется так быстро прощаться с турниром. Каждая будет биться до конца. Предположу, что в матче будет сыграно больше 20,5 гейма», — сказала Чакветадзе.