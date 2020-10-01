«Динамо-Брест» – «Лудогорец»: прогноз Максима Ромащенко на игру Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч отбора Лиги Европы «Динамо-Брест» – «Лудогорец».
Ставка: проход «Динамо-Брест» за 2.75.
«Брестское «Динамо», успешно пройдя два круга квалификации Лиги чемпионов (победы над «Астаной» 6:3 и «Сараево» 2:1), споткнулось на «Маккаби» из Тель-Авива, уступив в гостях 0:1. Теперь команда вынуждена бороться только за выход в групповой турнир Лиги Европы.
Болгарский клуб также перешёл в этот турнир из квалификации главного еврокубка, где он сначала переиграл черногорскую «Будучность» 3:1, а затем дома не смог ничего противопоставить датскому «Мидтьюлланду» — 0:1.
Динамовцы великолепно провели два последних матча внутреннего чемпионата, переиграв в гостях с одинаковым счётом 4:2 традиционных флагманов белорусского футбола – минское «Динамо» и БАТЭ. «Лудогорец» — лидер болгарского первенства, однако я считаю, что на стадионе в Минске номинальные хозяева вполне способны пройти дальше», — сказал Ромащенко.
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