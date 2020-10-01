«Спартак» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ—2020/2021 «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 1.55.



«Удивительное дело: «Спартак» и ЦСКА являются географическими соседями, но при этом шесть предыдущих сезонов играли друг с другом лишь по два раза в регулярных чемпионатах. Вы, конечно, скажете, что соперники находятся в разных дивизионах. Но, скажем, нижегородское «Торпедо» и нижнекамский «Нефтехимик» когда-то располагались не только в разных дивизионах, но и разных конференциях, что не мешало им проводить по четыре «междусобойчика», а один раз даже шесть за сезон. А тут от соперника до соперника, можно сказать, улицу перейти, но встречались они друг с другом столько же раз, сколько и, например, с «Амуром», до которого ещё дальше, чем до китайской границы. И вот, наконец, составителей календаря осенило, что это не дело, и спустя шесть лет красно-белые и красно-синие сыграют между собой аж четыре раза, и первый раз будет уже здесь и сейчас.



«Спартак», конечно, выкидывает коленца, с которыми даже Знарок справиться не в силах. В своё время над ними бились и Игумнов, и Кулагин, и Бобров, и оба Майоровых. Но всегда и во все времена «Спартак» славился тем, что, победив ЦСКА в сезоне три раза из четырёх, потом проигрывал те же самые три матча какой-нибудь, прости, Господи, «Ижстали» и занимал в итоге второе или даже третьей место в чемпионате СССР. И чем нынешний «Спартак» отличается от себя прежнего, если обыгрывает «Салават» и дважды московское «Динамо», а потом проигрывает дома «Трактору»?



Мотивация – великая вещь, но в предстоящем матче с ЦСКА её недостатка точно не будет. А значит, «армейцам» придётся включаться по полной и изыскивать внутренние резервы. Их у подопечных Никитина явно больше, чем у «Спартака», но станет ли ЦСКА, что называется, «выпрыгивать из исподнего» ради одной-единственной победы в регулярном чемпионате? Это для красно-белых грядущий матч жутко принципиальный, а для красно-синих — так, повседневная рутина.



Поэтому есть смысл предположить мощную битву, где все недостатки хозяев будут скрашиваться их повышенной мотивацией. Это поможет уравнять шансы, но почему-то кажется, что выиграть всё равно не поможет. Поэтому лично я рискну поставить на гостей. Пусть и с минимальным счётом, зато в основное время», — сказал Лебедев.