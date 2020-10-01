«Рейнджерс» — «Галатасарай»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Рейнджерс» — «Галатасарай».
Ставка: обе забьют за 1.78.
«В Лиге Европы подопечным Стивена Джеррарда сначала достался незаметный гибралтарский «Линкольн», получилось без проблем одержать крупную победу (5:0). Затем они играли с более крепким голландским «Виллемом II». Снова вышло много забить и не пропустить (4:0).
Теперь соперник посерьёзнее. Турецкий «Галатасарай» обладает мощным составом, в котором предостаточно громких имен — Фалькао, Бабель, Туран, Фегули и так далее. Так он ещё и находится в отличной физической форме.
В квалификации Лиги Европы турки выбили азербайджанский «Нефтчи» (3:1) и хорватский «Хайдук» (2:0), которые имеют некоторый еврокубковый опыт. А в родной турецкой Суперлиге за три тура набрали семь из девяти возможных очков. Сперва одержали победы над бойким «Газишехиром» (3:1) и действующим чемпионом «Истанбулом» (2:0), а потом скатали ничью в дерби с «Фенербахче» (0:0).
Да, «Рейнджерс» будет играть на своём поле. Фактор значительный, но без болельщиков на трибунах должного эффекта едва ли получится достичь. На наш взгляд, шансы на выход в групповую стадию турнира у «львов» как минимум не меньше, чем у хозяев. И игра пойдёт на три результата.
Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.78. Шотландцы не имеют проблем с результативностью и на своём поле вряд ли станут скромничать. Однако жаться к своим воротам туркам туже не стоит, всё-таки ответного поединка дома, в Турции, не будет".
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