Жеребьевка «Краснодара» в Лиге чемпионов: прогнозы, ставки, коэффициенты

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 состоится 1 октября в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Начало — в 18:00 мск. Прямую трансляцию жеребьёвки можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют сразу три российских клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Краснодарцы оказались в 3-й корзине и точно не сыграют с киевском «Динамо», «Зальцбургом», «Лейпцигом», «Интером», «Олимпиакосом», «Лацио» и «Аталантой». Кроме того, по правилам жеребьёвки, южане не сыграют в группе с другими российскими клубами, а с донецким «Шахтёром» УЕФА разведёт российские клубы по соображениям безопасности.



Фаворитами текущего розыгрыша Лиги чемпионов считаются «Бавария» и «Манчестер Сити», поставить на каждый из этих клубов предлагается за 5.00. В пятёрку также входят «Ливерпуль» (7.00), «ПСЖ» (9.00) и «Реал» (12.0).



Наивысшие шансы среди российский клубов имеет «Зенит» (200.0), занимающий 20-е место в списке претендентов. На победу «Локомотива» и «Краснодара» дают 500.0.