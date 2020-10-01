Эксперты оценили шансы «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» выйти в плей-офф ЛЧ

Сегодня в Женеве прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Соперников узнали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Букмекеры назвали шансы российских клубов выйти в плей-офф турнира.



«Зенит» попал в группу F турнира вместе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». Поставить на проход команды Сергея Семака в плей-офф можно с коэффициентом 1.80. Сделать ставку на то, что в числе первых двух команд окажется «Боруссия», можно за 1.13. На «Лацио» можно поставить с коэффициентом 1.70, а на «Брюгге» эксперты предложили коэффициент 5.00.



«Краснодару» в группе Е достались в соперники «Севилья», «Челси» и «Ренн». По оценке букмекеров, шансы команды Мурада Мусаева пройти в 1/8 финала невелики, их оценили коэффициентом 4.50. Явные фавориты квартета — англичане и испанцы, на их выход в плей-офф букмекеры предложили, соответственно, коэффициенты 1.09 и 1.34. Поставить на «Ренн» можно за 3.40.

«Локомотив» жеребьевка отправила в группу А вместе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». Аналитики не верят, что команда Марко Николича пройдет в 1/8 финала. На этот исход эксперты предложили коэффициент 5.50. При этом на «Баварию» можно поставить за 1.03, на «Атлетико» — за 1.35, а на «Зальцбург» — за 3.50.