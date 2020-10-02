«Амур» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Амур» — СКА.



Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 3.00.



«Плохая новость для «Амура»: СКА, похоже, полностью оклемался. Ну, если ещё не полностью, то уже настолько, чтобы забросить в гостях шесть шайб «Сибири» и выиграть, да ещё отыгравшись с «минус 2». Это может означать лишь то, что и без того отнюдь не гигантские шансы хабаровчан на какие-нибудь очки окончательно перешли в область теории и сверхмалых чисел.



Ну действительно, откуда взяться сверхбольшим числам? В текущем сезоне дальневосточники провели уже 11 матчей. Выиграли из них всего два – у, прости, господи, рижского «Динамо» дома и нижегородского «Торпедо» (ха-ха – два раза) в гостях. И вот теперь такой сокрушитель вселенной принимает дома какой-то подзаборный СКА, да?



Вдобавок статистика личных встреч сразу стреляет «Амуру» в голову. Хабаровчане проиграли восемь последних «междусобойчиков» кряду, а дома в последний раз побеждали аж 13 лет назад, еще в Суперлиге, когда СКА сам перебивался с хлеба на воду.



Резюмируем: шансы «Амура» не только близки к нулю, но и все, что от нуля отличается, растоптано грязным питерским сапогом ещё до первого вбрасывания. Нет, дальневосточники, конечно, будут рвать на себе надвое предметы верхнего и нижнего гардероба, только им ничего уже не поможет. СКА победит, в основное время и с хорошим преимуществом в три и более шайб», — сказал Лебедев.

«Амур» — СКА. Прогноз: без Брагина и Ротенберга молодёжь питерцев не справится с Якуповым Дальневосточники получили пять суток на восстановление и должны иметь преимущество в движении.