«Сибирь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Сибирь» — «Торпедо».



Ставка: ничья за 4.40.



«Торпедо» выиграло два последних матча, поочередно «ошкурив» дома «маленьких» и «больших татар». И если к разделке «Нефтехимика» особых вопросов не было (нижнекамцы сейчас, как ни крути, работают приживалкой Восточной конференции), то «Ак Барс», надо признаться, сильно удивил.



Конечно, это не означает, что автозаводцам наконец-то попёрло и вслед за татарами всех мастей под замес пойдут коренные народы Сибири. Хотя, истины ради, надо отметить, что «Торпедо» играет с «Сибирью» достаточно успешно, настолько, что баланс побед и поражений в «междусобойчиках» у нижегородцев крепко положительный. Заработан он был в основном во времена торпедовского тренерства Петериса Скудры, взятого губернатором Шанцевым, на минуточку, как раз из «Сибири». Между командами возникла тесная, почти родственная связь, они вовсю менялись игроками и тренерами, причем наставники «Сибири» брались в основном из числа помощников Скудры и им было неудобно обижать сэнсея. Что не мешало всем «междусобойчикам» проходить «от ножа».



После ухода Скудры только укрепили положительный баланс, выиграв семь из восьми официальных «междусобойчиков», а в проигранном восьмом все равно взяв одно очко. То есть налицо практически «свой клиент», и это реноме «Сибири» теперь придётся ломать через коленку.



Сумеет? Мне кажется, вполне. В принципе, команды равны, но на стороне «Сибири» будет играть шестой полевой игрок в лице новосибирских болельщиков. Которые не дадут команде почивать на лаврах. Поэтому считаю необходимым предсказать ничью в основное время», — сказал Лебедев.

«Сибирь» — «Торпедо». Прогноз: Немировски, Варнаков и Жафяров удивят любимого клиента Нижегородцы одержали семь побед в основное время в восьми последних очных встречах.