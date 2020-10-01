«Сибирь» — «Торпедо». Прогноз: Немировски, Варнаков и Жафяров удивят любимого клиента

2 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Торпедо». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Торпедо» идёт за 3.10.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо» 2 октября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо» 2 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» — «Торпедо» (02.10.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего месяц, а сезон уже находится на пороге коллапса.
Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Проблемы у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева», а СКА выставил молодёжный состав уже на три поединка.
Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил что такой вариант даже не рассматривается. На пятницу, 2 октября, запланированы три поединка. В 15:30 мск в Новосибирске местная «Сибирь» начнёт выяснять отношения с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
Пока у подопечных Николая Заварухина катастрофические проблемы со стабильностью. Пропускают они очень много, особенно на контрасте с прошлым сезоном, когда даже самым мощным представителям КХЛ каждый гол давался с колоссальным трудом. Теперь всё иначе — 41 шайба за 12 поединков, то есть 3,5 штуки в среднем за 60 минут.
Накануне «снеговики» в родных стенах проиграли СКА со счётом 4:6. Петербуржцы по-прежнему играют молодёжью, разбавленной пятью опытными хоккеистами. Первые полтора периода хозяева провели здорово: действовали внимательно, не допускали обрезов и вели с разницей в две шайбы.
А дальше началось. Огромное количество потерь в средней зоне привели к постоянным контратакам, которые гости стабильно доводили до ума. В результате петербуржцы забросили шесть шайб за 27 минут и вырвали победу. Что любопытно, все голы состоялись в равных составах (последний, правда, в пустые ворота).
Пока сибиряки всё ещё входят в зону плей-офф, но они провели уже 12 поединков. У «Барыса», например, их всего семь, а отставание составляет два очка. В общем, нужно браться за ум как можно скорее. Ближайший соперник — «Торпедо», которое показывает бодрый хоккей и много забивает даже на фоне кадровых проблем.
Нижегородцы обыграли два клуба из Татарстана кряду. Размазали «Нефтехимик» (5:1), а потом подловили «Ак Барс» (4:2). Состав теперь вполне крепкий, после возвращения Варнакова, Клуса, Перескокова и Марина осталось всего несколько хоккеистов с минимальным опытом в КХЛ. Букмекеры абсолютно не верят в гостей, хотя это наиболее неудобный соперник для «Сибири».
В восьми предыдущих очных встречах «Торпедо» непременно набирал очки — семь побед в основное время и одно поражение по буллитам. Сумасшедшие показатели! При этом на П1 дают меньше двойки, хозяева не отличаются стабильностью, а кадровые проблемы у гостей не самые большие.
На таком фоне логично играть против линии. Вариантов достаточно: на Х2 дают 1.83, на ИТБ 2 шайбы «Торпедо» — 1.66. Кроме того, внимания заслуживает ставка «гости откроют счёт» за 2.13. Шансы на проход сопоставимы с двумя предыдущими вариантами, зато коэффициент заметно выше. Рискнём.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо» 2 октября 2020 года
«Сибирь» накануне пропустила шесть шайб от экспериментального состава СКА в родных стенах, а «Торпедо» разгромило «Нефтехимик» и одолело «Ак Барс». В восьми предыдущих очных встречах нижегородцы семь раз выиграли в основное время (при одном поражении по буллитам), кадровые проблемы у них далеко не самые большие. Потому перекос в линии кажется странным. Лёгкой добычей подопечные Дэвида Немировски точно не станут.
Ставка: «Торпедо» откроет счёт за 2.13.
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