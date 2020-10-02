Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Футбол, «Спартак» — «Локомотив» (U-10). Финальный матч
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Сибирь» — «Торпедо»: ставка Михаила Зислиса на матч КХЛ

«Сибирь» — «Торпедо»: ставка Михаила Зислиса на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо».

Ставка: победа «Сибири» с учетом овертайма и буллитов за 1.63.

«Сибиряки проиграли «Торпедо» пять последних матчей, включая игру нынешнего чемпионата, которая состоялась в Нижнем Новгороде (3:4). Главная проблема команды — посредственная игра вратарей. Особенно разочаровывает финн Харри Сятери. В прошлом сезоне он был самым ценным игроком «Сибири». Ситуация усугубляется тем, что в случае ещё пары поражений в ближайших встречах «подвиснет» главный тренер Николай Заварухин.

В ситуации, когда отступать некуда, команда обычно мобилизуется. Хозяева обязаны брать очки, чтобы приостановить кризис. Нижегородцы прибрели у СКА права на вратаря Алексея Мельничука, уже договорившегося с «Сан-Хосе». Таким образом, они пытаются закрыть самую слабую позицию.

Голкиперы «Торпедо» Андрей Тихомиров и Никита Серебряков очень нестабильны и совершают много ошибок. Однако у Мельничука давно не было практики, поэтому он находится не в лучшей форме», — сказал Зислис.

«Сибирь» — «Торпедо». Прогноз: Немировски, Варнаков и Жафяров удивят любимого клиента
Нижегородцы одержали семь побед в основное время в восьми последних очных встречах.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020