«Сибирь» — «Торпедо»: ставка Михаила Зислиса на матч КХЛ

Журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо».
Ставка: победа «Сибири» с учетом овертайма и буллитов за 1.63.
«Сибиряки проиграли «Торпедо» пять последних матчей, включая игру нынешнего чемпионата, которая состоялась в Нижнем Новгороде (3:4). Главная проблема команды — посредственная игра вратарей. Особенно разочаровывает финн Харри Сятери. В прошлом сезоне он был самым ценным игроком «Сибири». Ситуация усугубляется тем, что в случае ещё пары поражений в ближайших встречах «подвиснет» главный тренер Николай Заварухин.
В ситуации, когда отступать некуда, команда обычно мобилизуется. Хозяева обязаны брать очки, чтобы приостановить кризис. Нижегородцы прибрели у СКА права на вратаря Алексея Мельничука, уже договорившегося с «Сан-Хосе». Таким образом, они пытаются закрыть самую слабую позицию.
Голкиперы «Торпедо» Андрей Тихомиров и Никита Серебряков очень нестабильны и совершают много ошибок. Однако у Мельничука давно не было практики, поэтому он находится не в лучшей форме», — сказал Зислис.
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