Эксперты оценили шансы ЦСКА выйти в плей-офф Лиги Европы
Сегодня в Женеве прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры назвали шансы ЦСКА выйти в плей-офф турнира
Команда Виктора Гончаренко оказалась в квартете К, где сыграет с загребским «Динамо», голландским «Фейеноордом» и австрийским клубом «Вольфсберг». Аналитики считают, что «армейцы» — фавориты группы. На их проход в плей-офф можно поставить с коэффициентом 1.45. Главным соперником москвичей эксперты видят голландский клуб, ставку на «Фейеноорд» можно сделать за 1.75. Шансы загребского «Динамо» на выход в плей-офф букмекеры оценили коэффициентом 1.90, а на «Вольфсберг» можно поставить с коэффициентом 2.70.
Кроме того можно сделать ставку на то, что ЦСКА займёт первое место в своей группе. Коэффициент такого исхода — 2.50.
Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после жеребьёвки группового этапа
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