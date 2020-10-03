Андерсон — Рублёв: прогноз Сергея Фомина на матч «Ролан Гаррос» — 2020

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 3-го круга «Ролан Гаррос» — 2020 Кевин Андерсон — Андрей Рублев.
Ставка: тотал больше 33.5 гейма за 1.65.
«Здорово прибавил Андрей в последние сезоны. В этом году впервые в карьере он преодолел первый круг на «Ролан Гаррос» и теперь уже сыграет в третьем. Соперник — опытнейший Кевин Андерсон, который на этом турнире приятно удивляет.
Южноафриканец обыграл крепких соперников — к примеру, хорошего грунтовика Лайовича во втором раунде. Сможет ли Андерсон доставить проблем Рублеву? Однозначно — да.
Андрею крайне тяжело даются игры с подобными соперниками, строящими свою игру от подачи. Пример — матч с Сэмом Куэрри в первом круге. А подача у Андерсона отличная, одна из лучших в туре.
Кевин не блещет в розыгрышах, но перестреливается на задней добротно — Лайович не даст соврать. Гасить интенсивную игру Андрея Рублева вполне по силам Андерсону. Единственное — грунт всё же немного не подходит этому теннисисту. Таким образом, ожидать победы было бы рискованно, а вот удержать фору или побить тоталы Андерсон должен.
В пользу «тотала больше» говорит и такой интересный факт: оба теннисиста находятся в лидерах по количеству эйсов — Андрей лидирует, Кевин на 3-м месте. Вполне можем увидеть тай-брейки в этой встрече и 4-5 сетов».
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