Андерсон — Рублёв: прогноз Сергея Фомина на матч «Ролан Гаррос» — 2020

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 3-го круга «Ролан Гаррос» — 2020 Кевин Андерсон — Андрей Рублев.

Ставка: тотал больше 33.5 гейма за 1.65.

«Здорово прибавил Андрей в последние сезоны. В этом году впервые в карьере он преодолел первый круг на «Ролан Гаррос» и теперь уже сыграет в третьем. Соперник — опытнейший Кевин Андерсон, который на этом турнире приятно удивляет.



Южноафриканец обыграл крепких соперников — к примеру, хорошего грунтовика Лайовича во втором раунде. Сможет ли Андерсон доставить проблем Рублеву? Однозначно — да.



Андрею крайне тяжело даются игры с подобными соперниками, строящими свою игру от подачи. Пример — матч с Сэмом Куэрри в первом круге. А подача у Андерсона отличная, одна из лучших в туре.



Кевин не блещет в розыгрышах, но перестреливается на задней добротно — Лайович не даст соврать. Гасить интенсивную игру Андрея Рублева вполне по силам Андерсону. Единственное — грунт всё же немного не подходит этому теннисисту. Таким образом, ожидать победы было бы рискованно, а вот удержать фору или побить тоталы Андерсон должен.



В пользу «тотала больше» говорит и такой интересный факт: оба теннисиста находятся в лидерах по количеству эйсов — Андрей лидирует, Кевин на 3-м месте. Вполне можем увидеть тай-брейки в этой встрече и 4-5 сетов».