«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.
«Думаю, что тут будет весёлый матч, потому что обе команды забивные. «Челси», в частности, много забивает в последних матчах. И очевидно, что Френк Лэмпард пока не понял, как быть с обороной, потому что пропускают они тоже много. Зато впереди всё весело.
У «Кристал Пэлас» отличные контратаки и очень быстрое перемещение вперёд, а в обороне проблемы.
Думаю, нас ждёт голевой матч. «Челси» побеждает «Кристал» регулярно — в последних пяти встречах сплошные победы. Ну и пора уже побеждать красиво, и это можно сделать на «Стемфорд Бридж». Победу «Челси» и ТБ 2.5 гола стоит рассмотреть».
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