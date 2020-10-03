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«Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура чемпионата Испании

«Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Вильярреал».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

«В чемпионате Испании всё очень быстро развивается. Одна из самых интересных встреч пятого тура пройдёт в Мадриде: «Атлетико» принимает «Вильярреал».

«Вильярреал» отреагировал на проигрыш в матче с «Барселоной» (0:4) — переиграл «Алавес» (3:1). Была грубейшая ошибка Асенхо, но атака «Вильярреала» взяла свое. Надо признать, что «Вильярреал» неплохо идет в чемпионате.

«Атлетико» после шести забитых мячей в ворота «Гранады» не забил «Уэске». Всю обойму расстрелял.

В каком составе появится «Атлетико» — большой вопрос. Но если вспомнить последнюю встречу этих команд на «Ванда Метрополитано», там было забито 4 мяча — 3:1 «Атлетико» выиграл. В 12 последних встречах из 15 не забивали команды суммарно больше двух мячей. Ставка «тотал меньше 2,5 мяча» прокатывала. Но в нынешней системе координат, на мой взгляд, команды больше настроены на атаку. У «Атлетико» достаточно надежная оборона, но «Вильярреал» — не «Уэска»: играет и дает играть соперникам. Думаю, «Атлетико» с удовольствием может этот футбол подхватить.

Сыграл бы «тотал больше 2.5 мяча» за 1.94. По крайней мере, этот матч будет больше про атаку».

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