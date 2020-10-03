«Витязь» — «Динамо» Рига: прогноз Евгения Лапенкова на матч КХЛ 3 октября

Экс-нападающий Евгений Лапенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Динамо» Рига.
Ставка: победа «Витязя» с форой (-1.5) за 1.55.
«Матч будет очень интересным. «Витязь» успешно проводит последние матчи. Рижане в четверг выиграли по буллитам европейское противостояние у минских одноклубников (4:3 Б), причем команда из Латвии постоянно была в роли догоняющей. Такие победы придают дополнительной энергии ребятам. Хоккеисты «Витязя» вовсе одолели по буллитам (2:1 Б) сильнейший клуб КХЛ на данный момент – «Авангард». Очень важной победы добилась подмосковная команда. Рад за бывший клуб, рад за товарища, Женю Артюхина, который забросил шайбу. Капитан ведет команду за собой.
«Витязь» показывает интересный хоккей. Думаю, матч с рижанами будет открытым, увидим много заброшенных шайб. Хорошо знаю обоих тренеров. Буде эмоциональное противостояние. Много эмоций, игроки выйдут на матч свехзаряженными, будет много силовой борьбы, возможны и потасовки. В общем, нас ждет захватывающий матч.
У «Витязя» отличный шанс взять реванш за недавний проигрыш в Риге. Отметил бы первые два звена в подмосковной команде. Но главный козырь — игра в большинстве. По этому показателю «Витязь» один из лучших в КХЛ. Буду болеть за «Витязь» и уверен в их победе».
- 3 октября 2020
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